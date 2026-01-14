Robinio Vaz è un giocatore della Roma: il comunicato ufficiale

Robinio Vaz (imago)

Il comunicato ufficiale della squadra giallorossa: contratto fino al 2030 e maglia numero 78 per l’attaccante francese

La Roma ufficializza l’arrivo di Robinio Vaz in giallorosso. Trasferimento a titolo definitivo da 25 milioni di euro, bonus compresi.

Ecco il comunicato ufficiale: “L’AS Roma è lieta di annunciare l‘acquisto a titolo definitivo di Robinio Vaz dal Marsiglia. Il calciatore ha sottoscritto un contratto fino al 2030. Nato a Mantes-la-Jolie il 17 febbraio 2007, muove i primi passi nel calcio tra il Mantes e il Sochaux, prima di venire acquistato dal Marsiglia nel 2024. Con la squadra di De Zerbi esordisce in prima squadra il 14 gennaio 2025 nella gara di Coppa di Francia contro il Lille. Da quel momento diventa a tutti gli effetti uno degli attaccanti della rosa di prima squadra giocando anche in Ligue 1 e in Champions League, mettendo a referto 22 presenze complessive e 4 gol, confermandosi uno dei migliori talenti transalpini under 20. Ha scelto la maglia numero 78. Benvenuto a Roma, Robinio!”.