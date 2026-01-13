Roma, Robinio Vaz è arrivato in Italia | FOTO
Il primo colpo di gennaio della Roma è Robinio Vaz: l’attaccante francese è appena atterrato in Italia
Non ci sono più dubbi: il primo colpo del mercato di gennaio della Roma porta il nome di Robinio Vaz.
Nella giornata di oggi i giallorossi hanno definito sia l’accordo con il Marsiglia – sulla base di un trasferimento a titolo definitivo da 25 milioni di euro, bonus compresi -, che con il francese classe 2007.
Il giocatore è appena atterrato in Italia, pronto a iniziare già da domani mattina – con le visite mediche in programma – la sua nuova avventura con la maglia giallorossa.
La Roma accoglie così il proprio nuovo attaccante del presente e del futuro, pronto ad aiutare sin da subito Gian Piero Gasperini.