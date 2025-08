La Roma è arrivata in Inghilterra per la seconda parte del ritiro

Nella serata di sabato 2 agosto i giallorossi sono atterrati in Inghilterra dove svolgeranno la seconda parte del ritiro pre campionato

Comincia dalla tarda serata del 2 agosto il ritiro in Inghilterra della Roma di Gian Piero Gasperini. I giallorossi sono atterrati all’aeroporto di Derby intorno alle 22:30 locali.

Gli uomini di Gasperini si alleneranno al St George’s Park National Football Centre, centro federale dove svolgono la preparazione tutte le nazionali di calcio inglesi.

I giallorossi resteranno a Burton upon Trent fino all’8 agosto e il 6 è in programma l’amichevole contro l’Aston Villa al Pallet-Track Bescot Stadium di Walsall.

A chiudere questa settimana in Gran Bretagna della Roma ci sarà l’amichevole il 9 agosto contro l’Everton all’Hill Dickinson Stadium, nuova casa del club inglese dei Friedkin.

Presente Paulo Dybala, assente Lorenzo Pellegrini

Quasi tutti presenti per il ritiro inglese della Roma. Paulo Dybala è partito con il gruppo giallorosso anche se svolgerà lavoro specifico. Non c’è, invece, Lorenzo Pellegrini, che è rimasto nella capitale a lavorare per recuperare dall’infortunio. Presenti tutti i nuovi acquisti compreso Daniele Ghilardi, ufficializzato proprio nella mattinata di oggi, 2 agosto.

I CONVOCATI DI GASPERINI

PORTIERI : Vasquez, Zelezny, Svilar

: Vasquez, Zelezny, Svilar DIFENSORI : Rensch, Angelino, Ndicka, Celik, Hermoso, Mancini, Kumbulla, Salah-Eddine, Wesley, Reale, Ghilardi

: Rensch, Angelino, Ndicka, Celik, Hermoso, Mancini, Kumbulla, Salah-Eddine, Wesley, Reale, Ghilardi CENTROCAMPISTI : Cristante, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Romano, Pisilli

: Cristante, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Romano, Pisilli ATTACCANTI: Dovbyk, Dybala, Ferguson, Soulé, Cherubini, El Shaarawy