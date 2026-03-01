Giuseppe Riso in tribuna per Roma-Juventus: la sua presenza all’Olimpico è legata anche ai rinnovi imminenti di Cristante e Mancini

Roma e Juventus sono pronte a sfidarsi nel big match della 27esima giornata di Serie A. Una sfida importante in ottica quarto posto, dal momento che con una vittoria i giallorossi si porterebbero a +7 proprio sui bianconeri.

Non solo calcio giocato però, perché ad assistere alla partita allo Stadio Olimpico c’è anche Giuseppe Riso. L’agente, oltre a guardare la sfida, è a Roma anche per gli imminenti rinnovi di Bryan Cristante e Gianluca Mancini.

A parlare della questione legata ai due giocatori è stato lo stesso ds della Roma Ricky Massara, che nel pre partita a DAZN ha ammesso: “Siamo in contatto con tutti gli agenti dei giocatori”.

“Cristante e Mancini scadono nel 2027, stiamo parlando ma abbiamo un tempo. Quando ci saranno novità vi informeremo”, ha chiuso il dirigente giallorosso.