Roma, trattativa in standby per Rios. Piccoli passi in avanti per Ferguson

Le novità sulla trattativa Roma-Rios

Novità importanti sulla trattativa tra la Roma e il Palmeiras per Richard Rios, centrocampista colombiano classe 2000.

Momentaneamente l’operazione è in standby, e l’intesa tra le parti non è stata ancora raggiunta nonostante oggi – 17 luglio – sia stata una giornata di importanti trattative.

Proprio per questo motivo nel pomeriggio i giallorossi hanno tenuto vivi i contatti con il Lens per El Aynaoui, che rappresenta la pista parallela al colombiano del Palmeiras.

Sul fronte attacco invece sono stati mossi dei piccoli passi avanti per Evan Ferguson del Brighton. L’attaccante ha già dato l’ok al trasferimento in Italia, mentre le due squadre nelle ultime ore hanno lavorato per provare a risolvere le problematiche legate alla formula.