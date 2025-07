Roma, offerta per Richard Rios

La Roma ha presentato un’offerta per Richard Rios del Palmeiras

La Roma si muove per Richard Rios. I giallorossi hanno presentato un’offerta per il centrocampista del Palmeiras, protagonista anche al Mondiale per Club. Distanza di circa 5 milioni di euro tra la domanda del club brasiliano e l’offerta.

Parallelamente, la Roma tratta per El Aynaoui del Lens, con cui è già stato raggiunto un accordo. La società francese chiede 30 milioni di euro per il classe 2001, mentre i giallorossi stanno pensando a un’offerta da 25 milioni.

In questo momento la Roma sta spingendo per il centrocampista classe 2000, che potrebbe vivere la prima esperienza in Europa dopo quelle con Flamengo, Mazatlan e Guaranì.