Roma, fiducia in aumento per Rios: si aspetta una risposta del Palmeiras

Rios (IMAGO)

Dopo l’ennesimo rilancio effettuato in queste ore, la Roma aspetta una risposta da parte del Palmeiras per Rios

In casa Roma si continua a lavorare per consegnare a Gian Piero Gasperini il primo acquisto di questa sessione di calciomercato.

I giallorossi sono molto forti su Richard Rios del Palmeiras, che rappresenta la priorità in mezzo al campo, e aspettano in giornata una risposta dei brasiliani dopo l’ennesimo rilancio effettuato nelle ultime ore.

I capitolini hanno anche messo in stand-by la trattativa con il Lens per El Ayanoui, in quanto la priorità per il centrocampo porta il nome di Rios.

Aumenta la fiducia in casa Roma per la buona riuscita dell’operazione, anche perché l’ultima offerta di oltre 30 milioni di euro si è avvicinata alla richiesta del Palmeiras. Poi andranno sistemate le commissioni degli agenti, ma si spera che possa arrivare il via libera.