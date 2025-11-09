Roma, rigore per fallo di mano di Kamara: cosa è successo
Possibile svolta della gara tra Roma e Udinese con Collu che assegna calcio di rigore ai giallorossi per fallo di mano di Kamara
Episodio importante al 40′ del primo tempo di Roma-Udinese. L’arbitro Collu, infatti, viene richiamato dal VAR per un tocco di mano di Kamara in area di rigore su cross di Mancini.
Dopo la revisione il direttore di gara decide di assegnare il tiro dagli undici metri ai giallorossi che viene trasformato pochi minuti dopo da Lorenzo Pellegrini.
Primo tempo che si chiude 1-0 per gli uomini di Gian Piero Gasperini che in questo momento sono al primo posto in classifica dasoli aspettando il risultato di Inter-Lazio.