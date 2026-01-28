Questo sito contribuisce all'audience di

Roma, chieste informazioni per Sulemana dell’Atalanta

Gianluca Di Marzio 29 Gennaio 2026
La Roma ha chiesto informazioni per Kamaldeen Sulemana dell’Atalanta

Il calciomercato della Roma, per quel che riguarda il reparto offensivo, potrebbe non essersi concluso con gli arrivi di MalenRobinio Vaz.

I giallorossi hanno infatti chiesto informazioni all’Atalanta per Kamaldeen Sulemana, che dall’addio di Juric ha trovato sempre meno spazio in nerazzurro.

Come annunciato anche da Luca Percassi prima del match contro l’Union SG, infatti, il club sarà attento a eventuali offerte, consapevole del fatto che ci siano alcuni calciatori che stanno giocando meno.

Nelle 21 partite stagionali tra Serie AChampions LeagueCoppa Italia, l’esterno offensivo ghanese ha realizzato due gol e fornito un assist.

 