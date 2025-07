Roma, occhi su Rayan del Vasco Da Gama

La Roma valuta Rayan Vitor, attaccante del Vasco Da Gama: la situazione

La Roma continua a muoversi sul mercato e, dopo le uscite di Abraham in direzione Besiktas e quella ben avviata di Shomurodov al Başakşehir, pensa anche alle entrate.

Non solo i contatti con il Flamengo per Wesley, i giallorossi hanno gli occhi puntati anche su Rayan Vitor Simplício Rocha – noto più semplicemente come Rayan -, ala destra classe 2006.

Brasiliano, ancora 18enne, è attualmente in forze al Vasco Da Gama, con cui finora in questa stagione ha raccolto 6 gol e 1 assist in 25 presenze tra tutte le competizioni.

Anche se andare a investire in quel ruolo non è la priorità attuale della Roma, Massara, Ranieri e tutta la dirigenza giallorossa stanno valutando il profilo del baby brasiliano e c’è già stato un contatto. Il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 15 milioni.