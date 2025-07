L’ala destra diciottenne del Vasco da Gama che piace alla Roma

Tecnica, classe, corsa e tanta voglia di esser decisivo. Nella nuova Roma di Gasperini può esserci un pizzico di verdeoro, con il talento di Rayan Vitor pronto a far innamorare i tifosi giallorossi.

Diciannove anni ad agosto, il classe 2006 è già uno dei punti fermi del suo Vasco da Gama, ma non solo. Le migliori soddisfazioni della sua (breve) carriera, Rayan è riuscito a togliersele con la maglia verdeoro, con cui si è laureato campione del Sudamerica U17 e U20, rispettivamente nel 2023 e nel 2025.

Un metro e ottantacinque di pura esplosività, caratteristica che gli permette di ricoprire più ruoli sul fronte d’attacco, ma anche di essere impiegato come esterno di centrocampo. Chissà che la duttilità del ragazzo originario di Rio de Janeiro non non possa tornare utile a Gian Piero Gasperini, che già dai tempi dell’Atalanta ha abituato a sorprendere tutti per valorizzare le caratteristiche dei giocatori a disposizione.

Rayan Vitor è un autentico predestinato del calcio brasiliano, e questo lo hanno capito ben presto in Brasile, fin dal giorno del suo esordio nel Brasileiro. L’11 giugno 2023, all’esordio tra i professionisti, il classe 2006 trovò il primo gol con il Vasco da Gama nel match contro l’Internacional. Una rete che lo portò subito nella storia del club bianconero. Mai nessuno era riuscito a segnare a 16 anni, 10 mesi e 8 giorni con la maglia del Gigante da Colina. Meglio di Coutinho e Douglas Luiz.

Un legame speciale

Più di una semplice passione. Il rapporto tra il Vasco da Gama e Rayan Vitor è qualcosa di veramente speciale, che coinvolge anche i suoi genitori. Anche il padre Valkmar giocò nel club bianconero tra il 1998 e il 2001, giocando 24 partite. Nato con i colori dei Cruzmaltinos addosso, il classe 2006 fin da piccolo mostrava qualcosa di speciale. Una stella che iniziò a brillare già delle selezioni giovanili del club brasiliano, dove ha segnato oltre 300 gol.

Cresciuto nel mito di Edmundo, secondo miglior marcatore della storia del Vasco da Gama, e con un passato tra Napoli e Fiorentina, chissà che non possa seguire le orme dell’ex attaccante e cercare fortuna in Italia. Lo stesso classe ’71 ha riconosciuto le qualità del ragazzo su cui ha messo gli occhi la Roma: “Rayan ha fame. Può superarmi, è un ragazzo dalle grandi qualità”.

Diniz: “Ci mancherà tantissimo quando se ne andrà”

L’importanza assoluta di Rayan Vitor per il Vasco da Gama è tutta nelle dichiarazioni di Fernando Diniz, che dopo la vittoria contro il Melgar nell’ultima giornata di Copa Sudamericana ha incoronato il giovane talento: “È insostituibile, non c’è un altro Rayan. È un giocatore che ci mancherà tantissimo quando se ne andrà“.

I giallorossi hanno messo gli occhi sul talento classe 2006, un autentico predestinato del calcio brasiliano. Duttilità al potere, qualità e fantasia che possono far innamorare i tifosi dell’Olimpico. Nella nuova Roma di Gasperini può esserci un pizzico di verdeoro.

A cura di Luca Jannone