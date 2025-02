Le dichiarazioni dell’allenatore del club giallorosso pochi istanti prima della gara di Europa League contro il Porto

“La squadra è in salute, sappiamo che affrontiamo una grandissima squadra: non mollano mai. Siamo venuti qua per fare una bella partita”. Queste le parole di Claudio Ranieri a Sky Sport, a ridosso della gara d’andata dei playoff di Europa League contro il Porto.

A sorpresa, l’allenatore del club giallorosso tiene in panchina Hummels e Paredes. Queste le sue motivazioni.

“Hanno un centravanti scattante: Hummels dobbiamo recuperarlo fisicamente, non è ancora quello che avevo trovato all’inizio del mio percorso qui. Cristante è squalificato in campionato, quindi ho pensato di farlo giocare stasera”. Calcio d’inizio alle ore 21.

clicca qui per le formazioni ufficiali

