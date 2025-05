Le dichiarazioni di Claudio Ranieri il giorno dopo la vittoria per 3-1 contro il Milan nella sua ultima gara all’Olimpico

Si avvicina sempre di più l’ultima partita di Sir Claudio Ranieri da allenatore, della Roma e non solo. Domenica 18 maggio, i suoi giallorossi si sono imposti per 3-1 sul Milan, all’interno di uno stadio Olimpico che ha ringraziato con affetto l’allenatore, prima e dopo il match.

Continua dunque l’incredibile rincorsa a una qualificazione in Champions League, con solamente 90′ ancora a disposizione di Roma, Lazio e Juventus che si contengono un solo posto.

A pochi giorni dall’atto conclusivo contro il Torino, Ranieri è intervenuto con la sua solita ironia in diretta a “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio 1, format di Giorgio Lauro affiancato questa settimana dalla comica Brenda Lodigiani.

Il nuovo allenatore, il terzo mandato e appunto la lotta per riuscire a giocare la Champions League 2025/2026, questa volta però nei panni di dirigente, dopo aver aiutato a scegliere il suo successore in giallorosso. Di seguito le sue dichiarazioni.

Roma, Ranieri: “La Juventus ha più chances di noi per la Champions”

“Se il prossimo allenatore della Roma sarà italiano o straniero? Posso dire che è più giovane di me“. È stata questa la risposta secca di Claudio Ranieri in onda su Rai Radio 1 a “Un Giorno da Pecora“. E poi ancora. “Mattarella aveva detto che non avrebbe fatto il secondo mandato? Io ho fatto il terzo… il Capo dello Stato non lo può fare, ma io l’ho fatto – ha proseguito Ranieri – Ora dovrò pensare a fare il bene della Roma in un altro modo, molto importante e molto difficile“.

Ma non solo il delicato argomento del suo successore sulla panchina giallorossa. Si è parlato anche dell’ultimo impegno di Serie A e la lotta per la qualificazione alla massima competizione europea. Sarà infatti Torino-Juventus, Venezia-Juventus e Lazio-Lecce. “Noi non andremo in Champions League – ha dichiarato Ranieri -. Ci proveremo con tutte le nostre forze ma credo che la Juventus abbia più chances di noi, anche se per loro non sarà facile“.