Solamente una multa per Ranieri dopo le parole nel post di Porto-Roma: l’allenatore giallorosso sarà in panchina contro il Bilbao

20mila euro di multa per la Roma per le parole di Claudio Ranieri dopo il playoff di Europa League tra il Porto e i giallorossi.

Nessuna squalifica quindi per l’allenatore che sarà in panchina per l’andata degli ottavi di finale contro l’Athletic Bilbao in programma per giovedì prossimo, 6 marzo.

A questi ventimila euro, poi, vanno anche aggiunti 11mila euro di multa per “condotta impropria della squadra” visto che Claudio Ranieri ha impedito ai propri calciatori di stringere la mano all’arbitro Tobias Steiler.

La UEFA, poi, ha anche multato la Roma di 8mila euro per “danneggiamenti causati allo stadio e alle sue installazioni” arrivando a un totale di 39mila euro.

Le parole di Ranieri dopo Porto-Roma

Dopo la gara tra Porto e Roma Ranieri ai microfoni di SkySport aveva parlato dell’arbitraggio di Tobias Steiler: “Com’è possibile che una persona integerrima come lei mandi a Oporto, su un campo molto caldo, un arbitro con cui in 22 partite la squadra ospite ha sempre perso, pareggiando al massimo nove volte“.

“Prometteva e dava cartellini dall’inizio, secondo me aspettava succedesse qualcosa in area del Porto per dare un rigore e fargli vincere la partita. Lui è convinto di aver fatto bene perché è abituato a comportarsi così, ma in una partita simile non ci possono essere così tanti ammoniti. Ha irretito i giocatori, che si sono giustamente innervositi, ho pregato loro di non protestare. Alla fine del match li ho allontanati perché l’arbitro non meritava il loro saluto, su un campo internazionale non può avvenire una cosa del genere“: aveva concluso l’allenatore giallorosso.