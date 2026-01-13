Claudio Ranieri (IMAGO)

Le parole di Claudio Ranieri, dirigente della Roma, prima della sfida di Coppa Italia contro il Torino

Serata di Coppa Italia per la Roma, che questa sera allo Stadio Olimpico ospita il Torino in una sfida valida per gli ottavi di finale della competizione.

I giallorossi, reduci da due successi di fila in campionato, puntano a superare il turno per proiettarsi con il sorriso alla prossima sfida di Serie A.

A pochi minuti dal match, il dirigente giallorosso Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Mediaset, dichiarando: “Non vorrei parlare di mercato, però ecco per quanto riguarda Raspadori abbiamo cercato diversi giocatori. Quando si è capito che lui non era interessato alla nostra chiamata perché non ha mai voluto parlare con noi, allora abbiamo lasciato stare, abbiamo desistito, abbiamo capito che il ragazzo non voleva venire. Sarà stato per il fatto che non lo prendevamo in prestito e non lo compravamo non lo so”.