Le parole dell’allenatore della Roma Claudio Ranieri al termine della partita di Serie A contro l’Empoli.

La Roma vince per 1-0 contro l’Empoli e ottiene il quinto successo consecutivo in campionato.

Una striscia che mancava ai giallorossi dal 2017.

Decisivo il gol di Matias Soule dopo soli 22 secondi per i giallorossi, che ora potranno rimettere la testa sull’impegno di Europa League contro l’Athletic Bilbao.

Di seguito le parole di Claudio Ranieri nel postpartita del match del “Castellani”.

Roma, le parole di Ranieri

Ranieri ha aperto parlando della partita: “La squadra ha giocato con umiltà, sapevamo di avere più qualità di loro ma quello che serviva era pareggiare la loro voglia di andare su ogni palla. Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra”

L’allenatore della Roma ha continuato: “Lavoriamo sulla riconquista alta della palla fin dalle partitine durante la settimana per incutere timore al portatore di palla. Ci mancano ancora alcuni dettagli ma sono contento”

Ranieri: “Bilbao? Dovranno meritarsi di essere più forti”

Ranieri ha proseguito poi parlando dei singoli: “Pellegrini? Benissimo, non gli si può dire nulla. Gli ho detto ‘Non sei a dover cambiare tu’. Lui è rimasto indietro sull’arbitraggio, si lascia andare al primo contatto e gli ho detto di non farlo”.

Infine ha concluso: “Mats può fare quello che vuole, sta a me metterlo o non metterlo. Se metto uno o l’altro dipende anche dall’avversario. Ho cambiato la squadra in diverse situazioni, i giocatori sanno che tutti possono giocare se fanno ciò che chiedono. Bilbao? Dovranno meritarsi di essere più forte di noi, se così sarà ci inchineremo”