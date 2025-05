Roma, Ranieri: “Quando il Presidente vorrà dire il nome dell’allenatore lo farà lui”

Le parole di Claudio Ranieri al termine di Torino-Roma, gara valida per la 38esima e ultima giornata di Serie A

Si chiude il campionato della Roma di Claudio Ranieri: il risultato del match contro il Torino è di 0-2. Decisive le reti di Paredes e Saelemaekers.

Nonostante la vittoria però, i giallorossi non riescono ad accedere alla prossima Champions League, avendo chiuso il campionato al quinto posto alle spalle della Juventus.

Quella contro il Torino è stata anche l’ultima partita di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma, e adesso lo sguardo verrà rivolto verso il futuro.

Al termine della sfida, lo stesso Ranieri ha ripercorso i 90 minuti dei suoi nella consueta intervista post gara.

Roma, le parole di Ranieri dopo il Torino

Claudio Ranieri ha iniziato così la sua intervista: “Oggi abbiamo fatto una doppia lettura della partita sulla base delle buone cose viste nel secondo tempo contro il Milan. Faccio i complimenti alla Juventus, mi dispiace per i tifosi per la mancata qualificazione in Champions ma abbiamo dato tutto. Magari fra qualche mese ripenserò a quello che è stata la mia carriera.”

Sul nuovo allenatore ha dichiarato: “È incredibile che non sia uscito il nome, i tifosi stanno impazzendo. Quando il presidente lo vorrà dire è giusto che lo dica lui”.