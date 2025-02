Ranieri: “La Roma del futuro è di Soulé. Dybala? Giocherà giovedì”

Le parole dell’allenatore della Roma, Claudio Ranieri, nella consueta intervista post partita dopo la gara contro il Parma

Può sorridere la Roma al termine della partita contro il Parma, vinta per 1-0. Terza vittoria esterna consecutiva e nono risultato utile di fila per i giallorossi.

Decisivo lo splendido gol su calcio di punizione di Matias Soulé nel primo tempo. Nel secondo tempo la Roma è andata più volte vicino al raddoppio e ha soprattutto conservato il vantaggio.

Ora la squadra di Claudio Ranieri può pensare al ritorno del playoff di Europa League contro il Porto, in programma giovedì all’Olimpico.

Dopo la gara, Ranieri ha parlato in un’intervista ai microfoni di Sky Sport in cui ha commentato la prova della sua Roma contro il Parma di Pecchia.

Roma, Ranieri: “Soulé deve stare tranquillo”

Claudio Ranieri ha cominciato l’intervista commentando la gara: “Sono soddisfatto, sapevo che sarebbe stata una partita difficile perché non è facile vincere in casa del Parma, che ha buoni calciatori ed è forte in contropiede, nostro tallone di achille. Soulé ha fatto un bellissimo gol, poi siamo riusciti a conservare il vantaggio e tre punti che sono molto importanti“.

L’allenatore della Roma ha poi continuato parlando proprio di Soulé: “Io ci credo molto in questo ragazzo, chiaramente non è facile essere un giocatore della Roma. Facciamo un parallelo con Baldanzi, che l’anno scorso non riusciva a incidere e ora dà sempre l’impressione di poter essere pericoloso. Matìas deve stare tranquillo perché la Roma del futuro è sua“.

“Dybala giocherà giovedì”: le parole di Ranieri

L’ex Leicester ha poi proseguito: “I ragazzi lo sanno che a me non piace protestare con l’arbitro, so che sembra strano che lo dica io oggi. L’arbitro fa parte del gioco del calcio e può sbagliare come sbaglio io e sbagliano i giocatori. A me piace quando l’arbitro ha personalità“.

Ranieri ha concluso l’intervista concentrandosi sulle rotazioni: “I nuovi sono convinto che ci daranno una mano. Speriamo di andare avanti in Europa, quindi devo fare delle valutazioni. Non è facile togliere Angeliño che è forse l’uomo più in forma della squadra, ma l’ho fatto riposare perché se si fosse fatto male non avrei avuto nessuno in Europa giovedì, perché Salah non è in lista. Dybala? Sta bene e giovedì sera gioca, non l’ho voluto rischiare. Ha preso una botta al ginocchio ma non ha interessato nessun legamento e ce l’ho a disposizione. Hummels titolare giovedì? Molto probabilmente, si sta allenando e sta recuperando“.

--> --> -->-->