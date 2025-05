Le parole dell’allenatore della Roma, Claudio Ranieri, dopo la gara contro la Fiorentina di Raffaele Palladino

Agganciare la Lazio in attesa del risultato del big match tra Juventus e Bologna: era questo l’obiettivo della Roma di Claudio Ranieri.

I giallorossi, infatti, cercavano i tre punti per continuare la corsa alla Champions League del prossimo anno e per non farsi superare proprio dalla Fiorentina.

Alla fine la gara l’hanno vinta gli uomini di Ranieri per 1-0 grazie alla rete di Dovbyk.

Nel post partita Claudio Ranieri ha commentato la prova della sua Roma contro la Fiorentina di Raffaele Palladino.

Roma, l’intervista post partita di Ranieri

Ranieri ha cominciato l’intervista parlando della gara: “1 euro per la Champions? No, me lo tengo ancora in tasca”.

L’allenatore della Roma ha poi continuato sull’attaccante: “Sta facendo bene, se andiamo a vedere quanti gol ha fatto e quanti punti ci ha regalato. Ancora non ha espresso tutte le sue qualità, è timido e dialoga poco. Sono una decina di giorni che lo vedo anche sorridere. Vi ricordate che non esultava mai? Guardate oggi”.

Roma, Ranieri: “Questa estate dobbiamo stare al mare senza recriminazioni”

L’ex Leicester si è soffermato anche sul finale di stagione: “Questa estate dobbiamo stare al mare senza recriminazioni. Questo chiedo ai ragazzi. Oggi abbiamo giocato contro una squadra fortissima tecnicamente e abbiamo fatto una gara buonissima e piena di sofferenza. Quando chiedo la prestazione la squadra la dà sempre. Nostalgia vista la fine? Penso solo all’Atalanta, fare l’ultima gara qui all’Olimpico mi riempirà di emozione. Bologna-Juventus? No vado a cena e me ne sto tranquillo”.

Per concludere Ranieri ha parlato di Bove: “Se lo merita questo ragazzo, gli ho lasciato fare la camminata sotto la Sud. Nei prossimi giorni gli parlerò”.