Roma, Ranieri: “Ho detto a Fabregas che farà una grande carriera: la stessa che ha vissuto da calciatore”

Le parole e le dichiarazioni nell’intervista post partita di Roma-Como dell’allenatore giallorosso Claudio Ranieri

La Roma ha concluso la sua 27esima giornata di Serie A: il verdetto della sfida dell’Olimpico contro il Como recita 2-1.

A segno nella partita Da Cunha e Saelemaekers. Dovbyk, infine, a chiuderla per la Roma.

Al triplice fischio, l’allenatore dei giallorossi Claudio Ranieri ha ripercorso i 90 minuti dei suoi nella consueta intervista post partita.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

Roma, l’intervista post Como di Claudio Ranieri

L’allenatore giallorosso ha iniziato così la sua intervista: “Avevo avvisato tutti: sfidare il Como è come andare dal dentista. Abbiamo faticato molto. Durante la partita avevo detto di andare con calma. Alla fine ci hanno fatto gol. È stato buono per noi riprendere questa partita”.

Ha poi continuato: “Cambi? L’allenatore fa dei cambi perché vede la partita. Saelemaekers sapevo che non potevo utilizzarlo dall’inizio. Volevo togliere Dybala ma non ho potuto e mettere Baldanzi. So che ho dei giocatori che possono fare la partita”.

Le parole di Ranieri dopo il Como

L’allenatore della Roma si è poi soffermato: “Il Como gioca bene, resta sempre nella partita. Ho detto a Fabregas che farà una grandissima carriera. La stessa che ha vissuto da allenatore”.

Infine, ha così chiuso la sua intervista: “Vincere ti dà autostima. Oggi tutti si aiutano. Futuro? Ma mi lasciate perdere (ride, ndr)”.