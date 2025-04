Le parole dell’allenatore della Roma dopo la sfida contro la Juventus, valida per la 31esima giornata di Serie A.

Roma e Juventus sono scese in campo per la sfida dell’Olimpico di Roma che metteva in palio punti preziosi in ottica qualificazione alla prossima UEFA Champions League.

Il match è terminato sul risultato di 1-1.

Ha sbloccato la partita Locatelli e ha pareggiato, appena entrato, Shomurodov.

Di seguito, le parole dell’allenatore della Roma, Claudio Ranieri.

Roma, le parole di Claudio Ranieri

L’allenatore della Roma ha iniziato parlando della sua scelta di smettere di allenare la squadra nella prossima stagione: “Avevo già smesso l’anno scorso, avevo detto che sarei tornato o per la Roma o il Cagliari. Quando hanno mandato via De Rossi ho detto meno male che hanno preso Juric. Vorrei godermi la vita, sono più di 35 anni che sono sui campi”.

Ranieri ha proseguito: “La Juventus è una grande squadra, se devo scommettere credo che arriverà nelle prime 4. Nel nostro momento migliore hanno segnato loro, è stato bello che abbiamo pareggiato subito la gara. Poi abbiamo capito che non potevamo vincere e non abbiamo perso”. Infine, sul derby: “Inizia il rettilineo finale, arriva il derby e sappiamo che è una partita immensa sperando che tutti i tifosi si divertano e ci sia tanta tecnica in campo”.