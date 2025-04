Le parole dell’allenatore della Roma, Claudio Ranieri, al termine della gara disputata contro l’Hellas Verona di Paolo Zanetti

A chiudere il sabato della 33ª giornata di Serie A c’è stata la gara dell’Olimpico tra Roma e Hellas Verona.

Un’altra partita è terminata e ha avvicinato le due squadre verso la fine della loro stagione.

Giallorossi che hanno trovato il vantaggio nei primi minuti di gioco grazie alla rete dell’attaccante uzbeco Shomurodov, schierato dal primo minuto dall’allenatore.

Di questo e della gara disputata dai suoi ha parlato Claudio Ranieri nel post partita di Roma-Hellas Verona.

Le parole di Ranieri nel post partita di Roma-Verona

Ranieri ha commentato la gara disputata dai suoi: “Il girone di ritorno è sempre più difficile, abbiamo visto anche con il Napoli prima. Il campionato è bello per questo, sapevamo di affrontare una squadra in un momento d’oro, loro sono un rullo compressore con due punte veloci. Siamo stati bravi perché gli abbiamo lasciato uno o due contropiedi. Non era facile trovare il varco giusto, siamo riusciti subito a farlo. Volevamo i tre punti e ci facciamo una buona Pasqua“.

Su alcuni sigoli ha poi detto: “Che vi racconto? Lo conoscevate come giocatore, io dicevo che era un leader perché quando parlava lo ascoltavano tutti e lo fanno anche ora. Un giocatore così importante dà forza e determinazione a tutta la squadra“. Poi sul nuovo allenatore: “Siamo primi nel girone di ritorno? Siamo un bel gruppo, ma un altro anno con me sarebbe tempo perso, mi faccio da parte. Arriverà un allenatore che sa quel che vuole. Io ho finito, anche con nuovi acquisti. Ancelotti? Non parlo più dell’allenatore“

Futuro e obiettivi

L’allenatore giallorosso ha poi detto sulla Champions: “Ci sono troppe squadre davanti, vediamo gli altri risultati. È un sogno, un pensiero, lo mettiamo da parte. Siamo nel momento in cui dobbiamo agire e siamo determinati, sappiamo di avere scontri importanti ma siamo pronti a giocarcela con tutti e vogliamo che sia difficile anche per loro. I tifosi devono essere contenti del nostro campionato”.

Per concludere con una battuta: “Se metto 50 centesimi sulla Champions? Ghisolfi ha messo due euro mi ha detto. È francese, è un po’ corto di tasca (ridendo)“.