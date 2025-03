Roma, Ranieri: “Se entriamo in campo cercando il pari finiremo per perdere”

Le parole dell’allenatore della Roma Claudio Ranieri in conferenza stampa in vista della sfida di Europa League contro l’Athletic Bilbao.

Dopo la vittoria per 2-1 nel match di andata, la Roma si prepara a scendere di nuovo in campo contro l’Athletic Bilbao in Europa League.

I giallorossi devono a tutti i costi difendere il vantaggio maturato nell’andata grazie alla rete di Angelino e a quella di Shomurodov all’ultimo minuto.

In campionato, invece, gli uomini di Claudio Ranieri nell’ultima hanno battuto 1-0 in trasferta l’Empoli grazie al gol al primo minuto di Soulè.

Alla vigilia della partita l’allenatore della Roma Claudio Ranieri è quindi intervenuto in conferenza stampa.

Roma, la conferenza stampa di Ranieri

Claudio Ranieri ha cominciato la conferenza parlando della gara: “Due partite non sono mai uguale tra loro. Noi dobbiamo essere bravi a fare il nostro gioco. Noi dobbiamo entrare in campo e fare il nostro gioco. Davanti abbiamo una squadra tosta che vuole vincere. Se entriamo in campo cercando il pari finiremo per perdere. Sappiamo i nostri pregi e i nostri difetti, i secondi vanno nascosti il più possibile“.

L’allenatore della Roma ha poi continuato: “Io chiedo ai ragazzi di cancellare ogni volta la gara precedente, sia che abbiamo vinto sia che abbiamo perso. Noi dobbiamo pensare alla gara di domani e dopo la gara di domani ho i video pronti per la partita contro il Cagliari. Io chiedo alla squadra di fare questo. Non so se è un bivio o no. Domani c’è una grossa partita“.

“Dybala? È leader in tutto”: le parole di Ranieri

L’ex Leicester poi si è concentrato sulle ultime panchine di Saelemaekers : “Come non giocava Hummels non lo faceva Saelemaekers. Ne ho tanti e se riposa qualcuno non succede nulla“.

Claudio Ranieri ha chiuso la conferenza stampa esprimendosi sul momento che sta vivendo Dybala: “È diventato leader in tutto e per tutto. Leader significa sentirsi partecipi delle sorti di una squadra e io ho leader che si sentono così. Tutto quello che fanno lo fanno per il bene della squadra e lui questo lo ha capito benissimo e lo sta portando avanti, come altri suoi compagni“.