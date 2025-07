Roma, è il giorno del raduno | LIVE

Il racconto LIVE del primo giorno di raduno della Roma

11:00 – Iniziano ad arrivare, poco alla volta, i calciatori giallorossi.

10:58 – Gasperini è uscito dal centro sportivo per dedicarsi ai suoi nuovi tifosi: tante foto e autografi per i sostenitori presenti.

10:28 – Anche il d.s. Frederic Massara ha raggiunto il centro sportivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @gianlucadimarzio.com

8:33 – Gasperini è arrivato a Trigoria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @gianlucadimarzio.com

Roma, inizia il raduno

La giornata di domenica 13 luglio segna l’inizio della nuova stagione della Roma, che riparte con Gasperini in panchina e Frederic Massara come direttore sportivo.

La squadra si ritroverà in mattinata al centro sportivo di Trigoria, per le visite mediche di inizio stagione e per il primo allenamento.