Roma, la probabile formazione contro il Verona

Le possibili scelte di Gian Piero Gasperini su gli 11 titolari che scenderanno in campo contro il Verona

Momento favorevole per la Roma di Gian Piero Gasperini. Dopo la vittoria nel derby di domenica scorsa, i giallorossi sono usciti vittoriosi anche dal match di Europa League sul campo del Nizza.

Il prossimo avversario sarà il Verona di Paolo Zanetti che ha fatto vedere ottime cose contro la Juventus nell’ultimo turno di Serie A.

Gasperini proverà a dare seguito alle due vittorie ottenute nell’ultima settimana. Nelle prime 4 giornate sono 9 i punti ottenuti mentre la squadra gialloblù è ferma a 3 ed è ancora a caccia della prima vittoria.

Di seguito le probabili scelte di Gian Piero Gasperini su gli 11 giocatori che scenderanno in campo dal primo minuto.

La probabile formazione della Roma

Gasperini è pronto ad affidarsi nuovamente al suo 3-4-2-1. In porta intoccabile Mile Svilar; la difesa a 3, cono ogni probabilità sarà formata da Celik, Mancini e Ndicka con Hermoso che insegue per una maglia da titolare. Sulle fasce dovrebbe tornare titolare Wesley, dopo aver saltato le ultime due partite, e con lui anche Angelino dopo la panchina in Europa League. In mezzo al campo ci saranno Koné e Cristante. In attacco va verso la conferma il tridente visto nel derby: Pellegrini-Soule-Ferguson.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Pellegrini, Soule; Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Dove vedere la partita in tv e streaming

Roma e Verona scenderanno in campo domenica 28 settembre alle ore 15:00 preso lo “Stadio Olimpico” di Roma. La partita sarà visibile in tv sul canale DAZN e in streaming sull’app di DAZN.