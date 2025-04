Roma, la probabile formazione contro l’Hellas Verona

La probabile formazione della Roma di Claudio Ranieri per la gara contro l’Hellas Verona, valida per la 33esima giornata di Serie A

Il campionato entra sempre più nel vivo, e a sei giornate dal termine diverse squadre lottano ancora per il proprio obiettivo. Non solo la sfida scudetto: anche la corsa al quarto posto, e di conseguenza alla prossima Champions League, è ancora aperta.

Tra le squadre che sperano in un posto c’è anche la Roma di Claudio Ranieri, che nel prossimo turno affronterà l’Hellas Verona. I giallorossi vengono dal pareggio nel derby contro la Lazio, e vogliono mantenere il passo proprio dei biancocelesti, al momento quinti a +2.

Dall’altra parte il Verona si trova a 8 punti dalla zona retrocessione, e vuole tornare al successo dopo i tre pareggi consecutivi con Genoa, Torino e Parma.

Di seguito la probabile formazione della Roma per il match in programma sabato 19 aprile allo stadio Olimpico.

La probabile formazione della Roma contro il Verona

Tra i pali c’è la certezza Svilar, così come la linea a tre composta da Celik, Mancini e N’Dicka. Anche i quattro centrocampisti vanno verso la conferma dal primo minuto, con Ranieri che probabilmente si affiderà a Saelemaekers, Koné, Paredes e Angeliño, mentre sulla trequarti Baldanzi potrebbe tornare titolare accanto a Soulé. In attacco Dovbyk va verso la panchina, al suo posto Shomurodov va verso una maglia da titolare.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Soulé, Baldanzi; Shomurodov. Allenatore: Ranieri

Dove vedere Roma-Hellas Verona in streaming e in tv

La partita tra Roma e Hellas Verona, valida per la 33esima giornata di Serie A, si giocherà sabato 19 aprile allo stadio Olimpico di Roma alle 20:45.

Il match sarà visibile su DAZN e anche su Sky Sport, mentre in streaming si potrà vedere su DAZN, Sky Go e NOW.