Roma, la probabile formazione contro il Venezia

Le possibili scelte di Claudio Ranieri per la gara della sua Roma contro il Venezia di Di Francesco, in programma domenica alle 12:30

La Roma arriva alla gara contro il Venezia di Di Francesco dopo la sconfitta nel quarto di finale di Coppa Italia contro il Milan nella serata di mercoledì 5 febbraio.

Nell’ultima di campionato, invece, i giallorossi hanno pareggiato in casa contro il Napoli di Antonio Conte grazie alla rete negli ultimi minuti di Angelino.

Più in generale gli uomini di Ranieri in campionato vengono da 7 risultati utili consecutivi. L’ultima sconfitta, infatti, risale al 15 dicembre contro il Como.

Saranno tanti i cambi rispetto alla gara di Coppa Italia nell’11 titolare per la Roma di Claudio Ranieri contro il Venezia di Di Francesco.

La probabile formazione della Roma contro il Venezia

Per la gara contro il Venezia Ranieri per la Roma dovrebbe schierare il solito 3-4-2-1. In porta ci sarà Svilar con davanti il trio composto da Rensch, Mancini e Ndicka. Nel centrocampo a 4, invece, a destra Saelemaekers, a sinistra Angelino e spazio in mezzo al campo al duo Cristante-Pisilli. A supporto del centravanti, che sarà Dovbyk, agiranno Dybala e Pellegrini.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Rensch, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Pisilli, Angelino; Dybala, Pellegrini, Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri.

Dove vedere Venezia-Roma in TV e streaming

La gara tra Venezia e Roma, in programma per domenica 9 febbraio alle ore 12:30, sarà visibile in TV su DAZN. Lo streaming, invece, sarà disponibile sull’app di DAZN.