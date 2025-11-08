Roma, la probabile formazione contro l’Udinese

Artem Dovbyk, giocatore Roma (Imago)

Le possibili scelte di formazione di Gian Piero Gasperini per la sfida tra Roma e Udinese

È tornata a vincere in Europa League la Roma, che con lo 0-2 contro il Rangers in un colpo solo è riuscita a riguadagnare posizioni nella classifica della League Phase e a dimenticare la sconfitta arrivata contro il Milan nell’ultimo turno di campionato.

L’obiettivo dei giallorossi è ora riottenere i tre punti anche in Serie A dopo il passo falso di San Siro, a partire dalla complicata partita contro l’Udinese di Runjaic e Zaniolo.

Gian Piero Gasperini e i suoi, infatti, hanno la possibilità di sfruttare gli altri big match di giornata per potersi avvicinare ulteriormente alla testa della classifica.

Ecco le probabili scelte di formazione dell’allenatore giallorosso per la partita contro i friulani.

La probabile formazione della Roma

Tanti indisponibili per la Roma, motivo per cui Gasperini non effettuerà tanti cambi rispetto alla squadra che ha battuto i Rangers giovedì sera. Nel 3-4-2-1 c’è ovviamente Svilar in porta, mentre la difesa sarà composta dal terzetto Mancini-Ndicka-Hermoso. Turno di riposo per Tsimikas: le fasce saranno coperte da Celik e da Wesley, con quest’ultimo che verrà spostato occasionalmente a sinistra. In mediana torna invece Kone, che prende il posto di El Aynaoui e affiancherà Cristante. Confermato invece il reparto offensivo: a supporto di Dovbyk, unico attaccante a disposizione, ci saranno Soulé e Pellegrini.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Kone, Wesley; Soule, Pellegrini; Dovbyk. All. Gasperini

Dove vedere Roma-Udinese in tv e in streaming

La partita tra Roma e Udinese, in programma domenica 9 novembre alle ore 18 allo Stadio Olimpico, sarà visibile su Sky Sport e su Dazn.

Per quanto riguarda Sky, i canali dedicati al match saranno Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213), e Sky Sport 251.