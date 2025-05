Roma, la probabile formazione per il Torino

La probabile formazione della Roma per la trasferta di Torino contro la squadra di Vanoli, valida per la 38^ giornata di Serie A.

La Roma si prepara a scendere in campo per l’ultima giornata di Serie A contro il Torino di Vanoli.

Il match del Grande Torino servirà ai giallorossi per stabilire quale competizione europea giocheranno la prossima stagione.

Un solo punto in meno della Juventus, impegnata a Venezia, da recuperare per sperare di disputare la UEFA Champions League.

Di seguito la probabile formazione della Roma.

La probabile formazione della Roma

La Roma dovrebbe scendere in campo con un 3-5-2. In porta confermato Svilar, con Celik Mancini e Ndicka a comporre il terzetto difensivo. A centrocampo la mediana dovrebbe essere composta da Kone, Paredes e Cristante, sulla fasce Saelemaekers e Angelino. In avanti Dovbyk dovrebbe partire dalla panchina, con Shomurodov dal 1′ e Soule.

PROBABILE ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Kone, Paredes, Cristante, Angelino; Soule, Shomurodov

Dove vederla in tv

La sfida tra Torino e Roma, valida per la 38^ giornata di Serie A, è in programma alle ore 20:45 di domenica 25 maggio allo stadio olimpico Grande Torino.

Il match sarà visibile in diretta su