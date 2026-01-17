Roma, la probabile formazione contro il Torino

Le possibili scelte di Gasperini per Torino-Roma



L’obiettivo della Roma è uno solo: vincere per inanellare il terzo successo consecutivo in Serie A. Oggi, 18 dicembre, i giallorossi sfidano il Torino allo “stadio Olimpico Grande Torino”.

Le due squadre si affrontano a distanza di 5 giorni dall’ultimo incrocio. Martedì 13 gennaio, infatti, i giallorossi hanno perso 2-3 contro i granata in una partita rocambolesca, decisa al minuto 90 da Ilkhan. Nonostante la sconfitta, il protagonista della serata è stato Antonio Arena che, a 16 anni, ha segnato il primo gol con la maglia della Roma.

Con una vittoria nella prossima gara, il club capitolino scavalcherebbe al quarto posto la Juventus. I bianconeri sono reduci dal ko a sorpresa contro il Cagliari.

Ecco la probabile formazione giallorossa.

La probabile formazione

Gian Piero Gasperini dovrebbe affidarsi ai titolarissimi, a eccezione della punta. Tra i pali la sicurezza è Mile Svilar. Davanti al portiere ci saranno Mancini, Ndikca ed Hermoso. Nel centrocampo a 4 gli esterni saranno Wesley e Celik, mentre in mediana giocheranno Koné e Cristante. Sulla trequarti spazio al tandem argentino Dybala–Soulè. In attacco, la maglia da titolare potrebbe essere affidata al nuovo acquisto Donyell Malen

ROMA (3‑4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulè, Dybala; Malen. Allenatore: Gasperini

Dove vedere Torino-Roma in tv e streaming

La sfida tra Torino e Roma, in programma oggi, 18 gennaio alle ore 18:00, sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky. Il match sarà visibile in diretta streaming sull’app di Dazn e su Now Tv, previa abbonamento.