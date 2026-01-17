Questo sito contribuisce all'audience di

Roma, la probabile formazione contro il Torino

Simone Solenghi 17 Gennaio 2026
Il trequartista della Roma, Paulo Dybala (IMAGO)
Paulo Dybala (Imago)

Le possibili scelte di Gasperini per Torino-Roma

L’obiettivo della Roma è uno solo: vincere per inanellare il terzo successo consecutivo in Serie A. Oggi, 18 dicembre, i giallorossi sfidano il Torino allo “stadio Olimpico Grande Torino”.

Le due squadre si affrontano a distanza di 5 giorni dall’ultimo incrocio. Martedì 13 gennaio, infatti, i giallorossi hanno perso 2-3 contro i granata in una partita rocambolesca, decisa al minuto 90 da Ilkhan. Nonostante la sconfitta, il protagonista della serata è stato Antonio Arena che, a 16 anni, ha segnato il primo gol con la maglia della Roma.

Con una vittoria nella prossima gara, il club capitolino scavalcherebbe al quarto posto la Juventus. I bianconeri sono reduci dal ko a sorpresa contro il Cagliari.

Ecco la probabile formazione giallorossa.

La probabile formazione

Gian Piero Gasperini dovrebbe affidarsi ai titolarissimi, a eccezione della punta. Tra i pali la sicurezza è Mile Svilar. Davanti al portiere ci saranno Mancini, Ndikca ed Hermoso. Nel centrocampo a 4 gli esterni saranno Wesley e Celik, mentre in mediana giocheranno Koné e Cristante. Sulla trequarti spazio al tandem argentino DybalaSoulè. In attacco, la maglia da titolare potrebbe essere affidata al nuovo acquisto Donyell Malen

ROMA (3‑4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulè, Dybala; Malen. Allenatore: Gasperini

Donyell Malen (screen)

Dove vedere Torino-Roma in tv e streaming

La sfida tra Torino e Roma, in programma oggi, 18 gennaio alle ore 18:00, sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky. Il match sarà visibile in diretta streaming sull’app di Dazn e su Now Tv, previa abbonamento.

 