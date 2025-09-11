Roma, la probabile formazione contro il Torino

La probabile formazione e le probabili scelte di Gian Piero Gasperini per la sfida tra Roma e Torino, valida per la terza giornata di Serie A

La Serie A torna in campo dopo la pausa nazionali. In occasione della terza giornata ci saranno diversi big match come Napoli-Fiorentina e Juventus-Inter, ma non solo.

La Roma sfida il Torino allo stadio Olimpico e cerca la terza vittoria consecutiva dopo i successi contro Bologna e Pisa.

Dall’altra parte i granata, invece, puntano al primo successo stagionale dopo la sconfitta con l’Inter e il pareggio per 0-0 con la Fiorentina.

Di seguito la probabile formazione della Roma contro gli uomini di Baroni.

La probabile formazione della Roma contro il Torino

Gasperini va verso la conferma del 3-4-2-1, con Svilar in porta e la linea difensiva a con Hermoso, Mancini e N’Dicka. A centrocampo Rensch potrebbe sostituire l’infortunato Wesley, con Koné, Cristante e Angeliño a completare il reparto. Sulla trequarti Dybala potrebbe trovare la prima maglia da titolare, con Soulé accanto a lui e Ferguson come unico attaccante.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, N’Dicka; Rensch, Koné Cristante, Angeliño; Soulé, Dybala; Ferguson. Allenatore: Gasperini

Dove vedere Roma-Torino in tv e in streaming

La partita tra Roma e Torino è in programma per domenica 14 settembre alle 12:30, allo stadio Olimpico di Roma.

La gara sarà visibile in tv su DAZN, e anche in streaming tramite l’app DAZN.