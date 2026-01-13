Roma, la probabile formazione contro il Torino

La probabile formazione della Roma per la gara di Coppa Italia contro il Torino: chi vince passa ai quarti di finale

Tra un turno di campionato e l’altro, Roma e Torino scenderanno martedì 13 gennaio in campo per l’ottavo di finale di Coppa Italia.

La vincente sfiderà l’Inter, che ha già battuto il Venezia nel proprio ottavo. Con il tabellone che vede poi in previsione dal lato di giallorossi e granata il Napoli e una tra Fiorentina e Como.

Momenti di forma diversi per i due club, con la squadra di casa che dopo aver perso contro l’Atalanta ha centrato due vittorie di fila contro Lecce e Sassuolo. Inversamente, il Torino in campionato ha incassato due sconfitte di fila.

Gasperini dovrà fare a meno di diversi uomini fermi per infortunio: le probabili scelte di formazione della Roma.

La probabile formazione della Roma per la gara contro il Torino di Coppa Italia

Come detto, dovrebbero esserci diversi cambi per Gasperini soprattutto in attacco, complici i diversi infortuni (oltre a Dovbyk assenti Ferguson, Bailey, Pellegrini e Mancini). In porta confermato Svilar, con Ghilardi, Ziolkowski e Hermoso a proteggere la retroguardia giallorossa. Sulle corsie esterne spazio per Wesley e Celik, con Cristante e Koné ad agire sulla mediana. In avanti attacco inedito con Soulé ed El Shaarawy pronti ad agire alle spalle di Dybala falso nueve.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Dybala. All. Gasperini.

Dove guardare la gara in tv e streaming

L’ottavo di finale di Coppa Italia tra Roma e Torino, in programma per martedì 13 gennaio, sarà trasmessa in diretta tv su Italia Uno, canale Mediaset.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming su Mediaset Infinity o sul sito di Sportmediaset.