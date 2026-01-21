La probabile formazione di Gian Piero Gasperini per la sfida contro lo Stoccarda in Europa League

La Roma si prepara a scendere in campo per la prima volta in Europa League nel 2026. L’avversaria della 7ª giornata di League Phase sarà lo Stoccarda.

La gara, in programma all’Olimpico a partire dalle 21:00 di giovedì 22 gennaio, sarà una sfida chiave per cercare di evitare i playoff.

L’avversaria è lo Stoccarda di Sebastian Hoeneß che, quarto in Bundesliga, sta facendo bene anche in Europa League. I due club si trovano ora entrambi con 12 punti in 6 partite, rispettivamente al 9° e 10° posto.

Una gara fondamentale, dunque, per andare alla ricerca delle prime otto posizioni che garantirebbero di accedere direttamente agli ottavi. Di seguito la probabile formazione.

La probabile formazione della Roma contro lo Stoccarda

Gasperini va verso il 3-4-2-1. A pochi giorni dalla vittoria contro il Torino, Gasperini non potrà contare sui nuovi acquisti Donyell Malen e Robinio Paz, che potranno scendere in campo in Europa League solo dopo la fine del Super Girone. In porta, dunque, spazio al solito Svilar e davanti a lui Ziolkowski al centro, Mancini a destra e Ghilardi a sinistra.

A centrocampo, invece, ecco la coppia Koné–Pisilli, mentre sulle fasce Celik da una parte e Wesley dall’altra. In attacco, alle spalle di Ferguson che nonostante le voci di mercato è comunque a disposizione e dovrebbe partire dal 1′, ecco la coppia Soulé–Pellegrini.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Celik, Koné, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Dove vedere Roma-Stoccarda di Europa League

Il match tra Roma e Stoccarda, in programma giovedì 22 gennaio alle 22:00 all’Olimpico e valido per la 7ª giornata del Super Girone di Europa League, sarà visibile in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.