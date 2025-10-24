Roma, la probabile formazione contro il Sassuolo

Le possibili scelte di Gian Piero Gasperini per la gara della Roma contro il Sassuolo di Fabio Grosso, in programma domenica alle 15:00

Dopo la sconfitta in Europa League per la Roma è di nuovo tempo di pensare alla Serie A. I giallorossi domenica 26 ottobre affronteranno il Sassuolo a Reggio Emilia.

Gli uomini di Gian Piero Gasperini arrivano alla gara dopo aver perso all’Olimpico contro il Viktoria Plzen. Quella contro i cechi è stata la seconda sconfitta in 5 giorni.

Lo scorso turno di campionato, infatti, i giallorossi hanno perso sempre in casa contro l’Inter di Cristian Chivu per la rete di Bonny.

Contro il Sassuolo, Gian Piero Gasperini farà qualche cambio nell’11 titolare della Roma rispetto alla gara di Europa League.

La probabile formazione della Roma contro il Sassuolo

Gasperini contro il Sassuolo schiererà la Roma con l’ormai consueto 3-4-2-1. In porta ci sarà Svilar con davanti il terzetto formato da Celik, Mancini e Ndicka. A centrocampo sulle fasce a destra Wesley e a sinistra Tsimikas con in mezzo la coppia El Aynaoui–Cristante. In avanti a supporto di Dovbyk, in vantaggio nel ballottaggio con Ferguson, spazio a Soulè e Pellegrini.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Soulè, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Dove vedere Sassuolo-Roma in streaming e TV

La gara tra il Sassuolo e la Roma, in programma domenica alle 15:00 e valida per l’8ª giornata, sarà visibile su DAZN. Lo streaming, invece, sarà disponibile sull’app di DAZN.