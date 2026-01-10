La probabile formazione di Gasperini in vista della gara tra Roma e Sassuolo, valida per la prima giornata di ritorno di Serie A

La Roma è pronta a cominciare il girone di ritorno di Serie A: i giallorossi ospitano il Sassuolo con l’obiettivo di dare continuità alla vittoria con il Lecce.

Alla vigilia, Gasperini ha parlato di mercato dopo l’incontro con la proprietà, ma anche delle condizioni di alcuni giocatori: l’allenatore dovrà fare a meno di Dovbyk e Wesley, ma ha recuperato Hermoso e Mancini dopo la squalifica.

I giallorossi, come dicevamo, vengono dal successo contro il Lecce e si trovano a pari merito con la Juventus a 33 punti. I bianconeri, però, possono contare sullo scontro diretto vinto a Torino alcune settimane fa.

Di seguito la probabile formazione della Roma.

La probabile formazione della Roma contro il Sassuolo

Tra i pali il solito Svilar, mentre in difesa, come dicevamo, rientrano Hermoso e Mancini, e insieme a loro agirà Ziolkowski nella linea a tre. A centrocampo Celik e Tsimikas sulle fasce saranno affiancati da Manu Koné e Pisilli, con Cristante fuori per squalifica. Sulla trequarti dovrebbero avere spazio Dybala e Soulé, con Ferguson come prima punta di riferimento.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziólkowski, Hermoso; Çelik, Pisilli, Koné, Tsimikas; Dybala, Soulé; Ferguson. Allenatore: Gasperini.

Dove vedere Roma-Sassuolo in tv e in streaming

Roma e Sassuolo si sfideranno sabato 10 gennaio allo stadio Olimpico di Roma, fischio d’inizio alle ore 18:00.

La partita sarà visibile in diretta tv su DAZN, oppure in streaming sempre tramite l’app di DAZN.