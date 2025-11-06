Roma, la probabile formazione contro i Rangers

Le possibili scelte di Gian Piero Gasperini in vista della gara di Europa League della sua Roma contro i Rangers

Dopo la sconfitta contro il Milan per 1-0, la Roma vuole ripartita dall’Europa con la gara contro i Glasgow Rangers.

I giallorossi in Europa arrivano da due sconfitte consecutive: entrambe in casa contro Lille e Viktoria Plzen.

In campionato, invece, nelle ultime 5 hanno collezionato 3 vittorie, contro Fiorentina, Sassuolo e Parma, e 2 sconfitte, contro Inter e Milan.

Sono pochi i cambi che Gian Piero Gasperini dovrebbe fare per la gara della sua Roma contro i Glasgow Rangers.

La probabile formazione della Roma contro i Glasgow Rangers

Gasperini contro i Glasgow Rangers schiererà la sua Roma con il consueto 3-4-2-1. In porta ci sarà Svilar con davanti il terzetto formato da Celik, Mancini e Hermoso. A centrocampo spazio a Wesley sulla destra, Tsimikas sulla sinistra e in mezzo il due El Aynaoui-Cristante. In attacco Soulè e Pellegrini agiranno dietro Dovbyk.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Soulè, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Dove vedere Rangers-Roma in streaming e TV

La gara tra Rangers e Roma, in programma giovedì 6 novembre alle 21:00 e valida come 4ª giornata di Europa League, sarà visibile su SkySport. Lo streaming, invece, sarà disponibile su SkyGo.