Roma, la probabile formazione contro il Porto

Nell’andata dei playoff di Europa League, la Roma di Claudio Ranieri sfiderà il Porto di Anselmi: la probabile formazione dei giallorossi

In campionato, la Roma non perde dallo scorso 15 dicembre nella trasferta contro il Como. Da lì sono arrivate solo due sconfitte: una in Europa League contro l’Az Alkmaar e una in Coppa Italia contro il Milan, valsa l’eliminazione.

Grazie alla vittoria ottenuta in casa contro l’Eintracht Francoforte, i giallorossi sono riusciti a mantenere una posizione valida per affrontare i playoff di Europa League.

Il prossimo avversario per la formazione allenata da Claudio Ranieri sarà il Porto, che nel girone di Europa League è arrivata al diciottesimo posto con 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte.

Diversi i cambi di formazione previsti nel probabile undici schierata dall’allenatore giallorosso per Porto-Roma.

La probabile formazione della Roma contro il Porto

Ranieri dovrebbe cambiare diversi uomini rispetto all’undici messo in campo nella trasferta vinta contro il Venezia. Tornano Hummels e Paredes dopo il turno di riposo concesso dall’allenatore. Tutti in panchina i nuovo acquisti, con Saelemaekers e Angelino pronti ad agire sugli esterni. Altro cambio anche a centrocampo, dove dovrebbe esserci spazio per Pisilli (preferito a Pellegrini) al fianco dell’argentino. In avanti dovrebbero agire Dybala e Dovbyk.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummles, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri

Dove vedere Porto-Roma in tv e in streaming

La gara tra Porto e Roma, valida per l’andata dei playoff di Europa League, si gioca giovedì 13 febbraio alle 21 allo stadio do Dragao di Oporto. Il match sarà trasmesso in tv in esclusiva su Sky, ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252).

Inoltre, la sfida sarà trasmessa in streaming sull’app di Sky Go e su Now.

