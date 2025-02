La probabile formazione di Claudio Ranieri per la sfida di Europa League tra Roma e Porto, valida per i playoff di Europa League

È tempo delle sfide di ritorno dei playoff di Europa League anche per i giallorossi. La Roma affronterà all’Olimpico il Porto giovedì 20 febbraio alle 18:45.

Dopo l’1-1 dell’andata, sarà decisivo invece il ritorno. Bisogna scendere in campo con la giusta determinazione per la sfida da dentro o fuori.

Buone notizie per Claudio Ranieri che recupera Gianluca Mancini, Matt Hummels e Paulo Dybala. Novità importanti in vista del delicato match, decisivo per la qualificazione agli ottavi.

Ecco, di seguito, la probabile formazione schierata da Claudio Ranieri per Roma-Porto.

Roma, la probabile formazione contro il Porto

Come dichiarato da Claudio Ranieri in conferenza stampa, la Roma avrà a disposizione tutta la rosa per la decisiva gara di ritorno dei playoff di Europa League contro il Porto. Tornano dal primo minuto Hummels e Dybala, mentre a centrocampo l’unico dubbio resta l’impiego di Pisilli al posto di Pellegrini.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Konè, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Claudio Ranieri.

Dove vedere Roma-Porto in tv e streaming

La sfida di ritorno dei playoff di Europa League tra Roma e Porto, in programma giovedì 20 febbraio alle 18:45, sarà trasmessa in tv su Sky Sport Summer, Sky Sport 213 e Sky Sport 252.

Sarà possibile vedere il match anche in streaming su Sky Go.

