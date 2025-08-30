Questo sito contribuisce all'audience di

Roma, la probabile formazione contro il Pisa

Redazione 30 Agosto 2025
Manu Koné (IMAGO)
La Roma torna in campo in Serie A. La squadra giallorossa vola a Pisa per affrontare i padroni di casa nella seconda giornata di campionato.

Decisivo il gol di Wesley, che ha regalato ai giallorossi i primi tre punti della stagione. Dall’altra parte, il Pisa di Alberto Gilardino, neopromosso, ha ben figurato alla “prima”, pareggiando 1-1 sul difficile campo dell’Atalanta.

Per la Roma si registra un solo cambio rispetto all’undici visto contro i rossoblù. In difesa, infatti, rientra Celik dopo il turno di squalifica, con Hermoso che si accomoderà in panchina. Per il resto Gasperini sembra intenzionato a confermare il blocco della squadra che ha convinto all’Olimpico. Sulle corsie esterne ci saranno ancora Wesley e Angelino, mentre sulla trequarti spazio a Soulé, Ferguson ed El Shaarawy.

Di seguito la probabile formazione scelta da Gian Piero Gasperini per la sfida in programma sabato 30 agosto alle 20:45 all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani.

La probabile formazione della Roma contro il Pisa

Pochi dubbi per Gian Piero Gasperini, che si affida al 3-4-3 già visto contro il Bologna.

In porta Svilar, con Celik, Mancini e N’Dicka a comporre la linea difensiva. A centrocampo confermati Konè e Cristante in mezzo, con Wesley e Angelino sugli esterni. In avanti, spazio a Soulé, Ferguson ed El Shaarawy.

Gian Piero Gasperini, allenatore Roma (Imago)

ROMA (3-4-3): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Wesley, Konè, Cristante, Angelino; Soulè, Ferguson, El Shaarawy. Allenatore: Gian Piero Gasperini.