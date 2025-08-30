Roma, la probabile formazione contro il Pisa

La Roma torna in campo in Serie A. La squadra giallorossa vola a Pisa per affrontare i padroni di casa nella seconda giornata di campionato.

La Roma pronta a sfidare il Pisa per la seconda giornata di campionato, forte della vittoria all’esordio contro il Bologna.

Decisivo il gol di Wesley, che ha regalato ai giallorossi i primi tre punti della stagione. Dall’altra parte, il Pisa di Alberto Gilardino, neopromosso, ha ben figurato alla “prima”, pareggiando 1-1 sul difficile campo dell’Atalanta.

Per la Roma si registra un solo cambio rispetto all’undici visto contro i rossoblù. In difesa, infatti, rientra Celik dopo il turno di squalifica, con Hermoso che si accomoderà in panchina. Per il resto Gasperini sembra intenzionato a confermare il blocco della squadra che ha convinto all’Olimpico. Sulle corsie esterne ci saranno ancora Wesley e Angelino, mentre sulla trequarti spazio a Soulé, Ferguson ed El Shaarawy.

Di seguito la probabile formazione scelta da Gian Piero Gasperini per la sfida in programma sabato 30 agosto alle 20:45 all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani.

La probabile formazione della Roma contro il Pisa

Pochi dubbi per Gian Piero Gasperini, che si affida al 3-4-3 già visto contro il Bologna.

In porta Svilar, con Celik, Mancini e N’Dicka a comporre la linea difensiva. A centrocampo confermati Konè e Cristante in mezzo, con Wesley e Angelino sugli esterni. In avanti, spazio a Soulé, Ferguson ed El Shaarawy.

ROMA (3-4-3): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Wesley, Konè, Cristante, Angelino; Soulè, Ferguson, El Shaarawy. Allenatore: Gian Piero Gasperini.