La probabile formazione e i convocati della Roma di Ranieri in vista della partita di Serie A contro il Parma.

Dopo il pareggio per 1-1 contro il Porto la Roma si prepara a scendere in campo contro il Parma in Serie A.

Per i giallorossi sarà fondamentale tornare subito a vincere ma Claudio Ranieri dovrà fare a meno di Dybala.

La Roma ha infatti annunciato la lista dei convocati per la partita e l’argentino non è presente, così come Rensch. C’è invece Pisilli, che non era al meglio ma partirà con il resto della squadra.

Ecco la lista completa dei convocati: De Marzi, Gollini, Svilar, Abdulhamid, Angelino, Celik, Hummels, Mancini, Ndicka, Nelsson, Salah-Eddine, Baldanzi, Gourna-Douath, Koné, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Saelemaekers, Dovbyk, El Shaarawy, Shomurodov, Soulé

La probabile formazione della Roma contro il Parma

Tante novità di formazione per la Roma, con Ranieri che prepara un forte turnover. Svilar tra i pali, con Mancini, Hummels e Ndicka in difesa. Sulle fasce pronti Saelemaekers e Salah-Eddine, mentre a centrocampo dovrebbero agire Gorune-Douath e Paredes. Sulla trequarti i favoriti sono Soulè ed El Shaarawy, con Shomurodov prima punta.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Gourna-Douath, Paredes, Salah-Eddine; Soulé, El Shaarawy; Shomurodov

Dove vedere Parma-Roma in tv e in streaming

La partita tra Parma e Roma andrà in scena allo Stadio Ennio Tardini di Parma domenica 16 febbraio alle 18:00.

La partita sarà visibile in tv su Sky Calcio 1, Sky Sport 1, Sky Sport 251 e Sky Sport Calcio. In streaming l’incontro potrà essere seguito invece dall’app di Dazn e su Now Tv e Sky Go.

