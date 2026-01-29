Roma, la probabile formazione contro il Panathinaikos

La probabile formazione e le possibili scelte di Gasperini per la gara di Europa League tra Panathinaikos e Roma

Chiuso il sipario sulla Phase League di Champions, è tempo dell’ultima gara del girone unico di Europa League. Nella serata di oggi, 29 gennaio 2026, si giocheranno tutte le 18 gare rimanenti.

Il Panathinaikos arriva al match senza troppe pressioni: la squadra di Benitez infatti, a prescindere dal risultato di questa sera, accederà alla fase playoff della competizione.

La Roma dal suo canto, attualmente al sesto posto a quota 15, vorrà provare a imporsi in Grecia per ipotecare il piazzamento tra le prime otto del girone, accedendo direttamente agli ottavi di finale.

Di seguito le possibile scelte di Gasperini per questo match.

La probabile formazione della Roma contro il Panathinaikos

Una Roma rimodellata rispetto al match dell’Olimpico contro il Milan, quella che affronterà stasera il Panathinaikos. Davanti a Svilar, Celik adattato a braccetto di destra, affianco a Ziolkowski e Ghilardi. Sulla fascia destra spazio a Rensch, con El Aynaoui e Pisilli in mezzo al campo: sulla sinistra ancora Tsimikas. Pellegrini falso nueve è la scelta di Gasp, con Cristante e Soulè che agiranno alle sue spalle.

ROMA (3-4-2-1, probabile formazione): Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, El Aynaoui, Pisilli, Tsimikas; Cristante, Pellegrini; Soulé. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Dove vedere Panathinaikos-Roma in tv e in streaming

Panathinaikos e Roma si affronteranno questa sera, fischio d’inizio alle ore 21.

La gara sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252. Il match sarà trasmesso anche in diretta streaming su NOW e Sky Go.