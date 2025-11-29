Roma, la probabile formazione contro il Napoli

Le possibili scelte di Gian Piero Gasperini per la gara della Roma all’Olimpico contro il Napoli, in programma domenica alle 20:45

Tenere o conquistare la testa della classifica: è questo il tema principale della sfida tra la Roma e il Napoli. I giallorossi puntano a restare primi in solitaria.

Gli azzurri, invece, pensano al sorpasso sui giallorossi e a tornare primi, da capire se da soli a seconda del risultato del Milan contro la Lazio.

Entrambe arrivano alla gara dopo aver vinto nell’impegno europeo infrasettimanale: gli uomini di Gasperini contro Midtiylland, quelli di Conte contro il Qarabag

Per la gara contro il Napoli Gasperini dovrebbe avere a disposizione Koné ed El Aynauoi, nonostante entrambi abbiano riportato un trauma contusivo distorsivo nella gara di Europa League.

La probabile formazione della Roma contro il Napoli

Gasperini contro il Napoli schiererà la Roma con il solito 3-4-2-1. In porta ci sarà Svilar. Davanti a lui il trio difensivo formato da Mancini, Ndicka ed Hermoso. Sugli esterni a destra Celik e a sinistra Wesley con in mezzo al campo Cristante e Koné, nonostante l’infortunio nel primo tempo contro il Midtiylland. In avanti Pellegrini e Soulè agiranno dietro a Dybala, in vantaggio nel ballottaggio con Ferguson.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulè, Pellegrini; Dybala. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Dove vedere Roma-Napoli in tv e streaming

La partita, valida per la tredicesima giornata di campionato, si giocherà domenica 30 novembre all’Olimpico, con calcio d’inizio alle 20:45.

Sarà possibile vederla in diretta streaming per i soli abbonati su DAZN, oltre che in diretta tv sul canale 214 di Sky, per gli aderenti al servizio “Zona DAZN”.