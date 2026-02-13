Roma, la probabile formazione contro il Napoli

Le probabili scelte di Gian Piero Gasperini per il big match del Maradona contro il Napoli di Antonio Conte.

La Roma vuole proseguire il suo percorso verso la qualificazione alla prossima UEFA Champions League. Alle porte c’è il big match contro il Napoli, reduce dall’eliminazione dalla Coppa Italia ai tiri di rigore contro il Como.

Gli azzurri cercano riscatto in una situazione, legata agli infortuni, molto complicata. Vuole approfittarne la Roma, che invece viene dalla vittoria per 2-0 contro il Cagliari.

Tra infortuni, squalifiche e rotazioni, andiamo a scoprire quali dovrebbero essere gli 11 di partenza dei giallorossi.

Di seguito le probabili scelte di Gasperini

Verso Napoli-Roma: le probabili scelte di Gasperini

Gasperini dovrebbe ritrovare dal 1′ Dybala, che ha lavorato in gruppo insieme a Robinio Vaz. Soule‘ sta gestendo la pubalgia e in questo senso arrivano ottime notizie. Hermoso sta proseguendo il suo recupero da un problema al polpaccio, pronto Ghilardi a sostituirlo nel caso in cui non dovesse farcela. A centrocampo Pisilli e Pellegrini viaggiano verso una maglia da titolare

ROMA (3-4-2-1, probabile formazione): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Dove vederla in tv

Il match tra Napoli e Roma, valido per la venticinquesima giornata di Serie A, è in programma alle ore 20:45 di domenica 15 febbraio 2026 allo stadio Maradona di Napoli.

La sfida sarà visibile in diretta e streaming su DAZN.