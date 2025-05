Roma, la probabile formazione per il Milan

La probabile formazione della Roma per il big-match contro il Milan, valido per la 37ª giornata di Serie A

Una delle partite più importanti ed entusiasmanti della 37esima giornata di campionato, oltre a Inter-Lazio, è sicuramente Roma-Milan.

In palio ci sono punti vitali in ottica qualificazione alla prossima Champions League. Attualmente i giallorossi ricoprono il sesto posto con 63 punti, tre in più proprio del Milan, a quota 60.

Nella giornata di domenica 18 maggio, alle ore 20:45, allo Stadio Olimpico, la Roma ospiterà il Milan di Sérgio Conceição.

Analizziamo ora le possibili scelte di Claudio Ranieri per il big-match contro i rossoneri.

Roma-Milan, la probabile formazione dei giallorossi

Nel 3-4-2-1 della Roma ci sarà Svilar in porta, con Mancini al centro della difesa e Celik e Ndicka a completare il reparto. A centrocampo dovremmo vedere Cristante insieme a Koné, con Rensch e Angeliño sulle fasce. Dietro a Shomurodov come unica punta, visto l’affaticamento di Dovbyk, dovrebbero esserci Soulé e Saelemaekers.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angeliño; Soulé, Saelemaekers, Shomurodov. Allenatore: Claudio Ranieri.

Roma-Milan, dove vedere la partita in TV e in streaming

La partita tra Roma e Milan si disputerà allo Stadio Olimpico nella serata di domenica 18 maggio. Fischio d’inizio previsto alle 20:45.

Sarà possibile vedere la partita su Dazn.