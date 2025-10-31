La probabile formazione schierata da Gasperini per la sfida tra il Milan e la sua Roma.

Torna la Serie A dopo il turno infrasettimanale e il big match di questa decima giornata sarà Milan-Roma. L’appuntamento è fissato domenica 2 novembre alle 20.45.

I padroni di casa arrivano da due pareggi, rispettivamente con Pisa e Atalanta. I rossoneri sono così a 18 punti in classifica, a pari merito con l’Inter.

Gli ospiti si presenteranno invece a San Siro dopo due vittorie consecutive in campionato. I giallorossi condividono infatti la vetta della Serie A con il Napoli di Conte.

Ecco, di seguito, la probabile formazione schierata da Gasperini per la sfida con il Milan.

Roma, la probabile formazione contro il Milan

Gasperini a San Siro schiererà un 3-5-2 con poche novità rispetto la formazione schierata contro il Parma. In porta il solito Svilar, accompagnato da Mancini centrale e Hermoso e Ndicka esterni. Centrocampo a 5 con Cristante al centro supportato da Celik ed El Aynaoui sulla destra mentre Koné e Wesley agiranno sulla sinistra. La coppia d’attacco sarà formata da Soulé e Dybala.

ROMA (3-5-2): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, El Aynaoui, Cristante; Koné, Wesley; Soulé, Dybala. Allenatore: Gasperini.

Dove vedere il match in tv e streaming

Il match tra Milan e Roma, in programma domenica 2 novembre alle ore 20:45, sarà visibile in diretta tv su DAZN.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l’app di DAZN disponibile su pc, tablet e cellulari.