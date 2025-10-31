Questo sito contribuisce all'audience di

Roma, la probabile formazione contro il Milan

Redazione 31 Ottobre 2025
Roma, Dybala (Imago)

La probabile formazione schierata da Gasperini per la sfida tra il Milan e la sua Roma.

Torna la Serie A dopo il turno infrasettimanale e il big match di questa decima giornata sarà Milan-Roma. L’appuntamento è fissato domenica 2 novembre alle 20.45.

I padroni di casa arrivano da due pareggi, rispettivamente con Pisa e Atalanta. I rossoneri sono così a 18 punti in classifica, a pari merito con l’Inter.

Gli ospiti si presenteranno invece a San Siro dopo due vittorie consecutive in campionato. I giallorossi condividono infatti la vetta della Serie A con il Napoli di Conte.

Ecco, di seguito, la probabile formazione schierata da Gasperini per la sfida con il Milan.

Gasperini a San Siro schiererà un 3-5-2 con poche novità rispetto la formazione schierata contro il Parma. In porta il solito Svilar, accompagnato da Mancini centrale e Hermoso e Ndicka esterni. Centrocampo a 5 con Cristante al centro supportato da Celik ed El Aynaoui sulla destra mentre Koné e Wesley agiranno sulla sinistra. La coppia d’attacco sarà formata da Soulé e Dybala.

ROMA (3-5-2): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, El Aynaoui, Cristante; Koné, Wesley; Soulé, Dybala. Allenatore: Gasperini.

Roma, Gasperini (Imago)

Dove vedere il match in tv e streaming

Il match tra Milan e Roma, in programma domenica 2 novembre alle ore 20:45, sarà visibile in diretta tv su DAZN.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l’app di DAZN disponibile su pc, tablet e cellulari.