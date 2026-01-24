Roma, la probabile formazione contro il Milan

La probabile formazione della Roma per la partita contro il Milan, in programma domenica 25 gennaio allo Stadio Olimpico

Non solo la corsa scudetto entra nel vivo, ma anche la lotta per la Champions League passa dall’Olimpico. La 22ª giornata di Serie A propone infatti il big match tra Roma e Milan, con due delle prime quattro della classifica pronte a sfidarsi in una gara dal peso specifico elevatissimo.

Separate da pochi punti, le due squadre arrivano all’appuntamento con ambizioni chiare: i giallorossi vogliono consolidare la propria posizione nelle zone alte e dare continuità a un momento molto positivo, mentre i rossoneri puntano a restare agganciati alla vetta occupata dall’Inter.

La Roma, reduce da quattro vittorie nelle ultime sei gare stagionali e dal successo europeo contro lo Stoccarda, cerca il quarto successo consecutivo in campionato e potrebbe addirittura centrare una striscia di clean sheet che manca da oltre dieci anni.

Queste le possibili scelte di Gian Piero Gasperini.

La probabile formazione della Roma

Per la sfida dell’Olimpico Gasperini dovrebbe confermare il 3-4-2-1. Tra i pali spazio a Svilar, mentre in difesa è certa l’assenza di Mario Hermoso. Mancini e Ndicka, rimasti a riposo in coppa, sono pronti a tornare titolari insieme a Rensch, favorito su Ghilardi per completare il reparto.

Sugli esterni agiranno Celik a destra e Wesley a sinistra, con Koné e Cristante al centro: nonostante la doppietta europea, Pisilli parte leggermente indietro nelle gerarchie. Sulla trequarti l’esordio da protagonista di Malen vale la conferma dal primo minuto, supportato da Dybala e Soulé; Pellegrini resta al momento in lieve svantaggio nel ballottaggio.

ROMA (3-4-2-1, probabile formazione): Svilar; Mancini, Ndicka, Rensch; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Dove vedere Roma-Milan in tv e streaming

La gara tra Roma e Milan, valida per la 22ª giornata di Serie A e in programma domenica 25 gennaio alle ore 20.45, sarà visibile in diretta tv e streaming su DAZN.