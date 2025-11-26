Roma, la probabile formazione contro il Midtjylland

Le possibili scelte di Gian Piero Gasperini per la sfida di Europa League contro il Midtjylland

Test importante per la Roma di Gian Piero Gasperini nella quinta giornata di League Phase di Europa League.

All’Olimpico arriva il Midtjylland, primo nella competizione con 4 vittorie nelle prime 4 giornate e con 11 gol fatti e solo 3 subiti. I danesi sono sicuramente la rivelazione di questa edizione di Europa League.

I giallorossi, invece, hanno collezionato 6 punti in queste prime quattro partite rimediando due sconfitte casalinghe contro Lille e Viktoria Plzen.

Gasperini però potrà contare, almeno dalla panchina, sui rientranti Hermoso, Bailey e Paulo Dybala. Di seguito le possibili scelte dell’allenatore giallorosso.

La probabile formazione della Roma

Gasperini si affiderà al suo solito 3-4-2-1. In porta insostituibile Mile Svilar, a sua protezione va verso la conferma il trio Celik-Mancini-Ndicka. In mediana potrebbe riposare Manu Kone in favore di El Aynaoui con Cristante al suo fianco; sulle fasce pronti Rensch a destra e Wesley a sinistra. Sulla trequarti dovrebbero avere ancora spazio Soulé e Pellegrini a supporto dell’unica punta che, con ogni probabilità, sarà Ferguson.

Probabile formazione Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini