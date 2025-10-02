Le possibili scelte di Gasperini in vista della sfida europea

Dopo la vittoria esterna all’esordio contro il Nizza, il cammino dell’Europa League della Roma si sposta all’Olimpico.

I giallorossi ospiteranno il Lille di Giroud nel match valido per la seconda giornata di League Phase.

Match in programma giovedì 2 ottobre, alle ore 18.45.

Di seguito le possibili scelte di Gasperini per la sfida.

Roma, la probabile formazione contro il Lille

Per l’esordio casalingo europeo, Gasperini si affiderà alla difesa a tre – che agirà davanti a Svilar – composta da Celik, Mancini e Ndicka. Nella linea a 4 a centrocampo ci saranno Koné e Cristante; sugli esterni spazio a Wesley e Angelino. La fase offensiva, occupata da Dovbyk, sarà supportata da Soulé e Pellegrini sulla trequarti.

ROMA (probabile formazione, 3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Dove vedere Roma-Lille in diretta tv e streaming

La gara tra Roma e Lille, in programma giovedì 2 ottobre alle ore 18.45, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go e NOW.