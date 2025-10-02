Roma, la probabile formazione contro il Lille
Le possibili scelte di Gasperini in vista della sfida europea
Dopo la vittoria esterna all’esordio contro il Nizza, il cammino dell’Europa League della Roma si sposta all’Olimpico.
I giallorossi ospiteranno il Lille di Giroud nel match valido per la seconda giornata di League Phase.
Match in programma giovedì 2 ottobre, alle ore 18.45.
Di seguito le possibili scelte di Gasperini per la sfida.
Roma, la probabile formazione contro il Lille
Per l’esordio casalingo europeo, Gasperini si affiderà alla difesa a tre – che agirà davanti a Svilar – composta da Celik, Mancini e Ndicka. Nella linea a 4 a centrocampo ci saranno Koné e Cristante; sugli esterni spazio a Wesley e Angelino. La fase offensiva, occupata da Dovbyk, sarà supportata da Soulé e Pellegrini sulla trequarti.
ROMA (probabile formazione, 3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
Dove vedere Roma-Lille in diretta tv e streaming
La gara tra Roma e Lille, in programma giovedì 2 ottobre alle ore 18.45, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go e NOW.