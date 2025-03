La probabile formazione della Roma di Claudio Ranieri contro il Lecce di Giampaolo

Dopo la sosta per le Nazionali, la Serie A è pronta a scendere in campo per la 30ª giornata.

La Roma di Claudio Ranieri, dunque, si prepara alla sfida contro il Lecce di Marco Giampaolo.

Il fischio d’inizio è previsto per le 20.45 di sabato 29 marzo allo stadio “Via del Mare-Ettore Giardiniero“.

Di seguito la probabile formazione scelta da Claudio Ranieri per la delicata sfida. Quattro gli indisponibili, a partire ovviamente da Dybala reduce dall’operazione al tendine del polpaccio.

Roma, la probabile formazione contro il Lecce

Claudio Ranieri opterà nuovamente per un 3-4-2-1. In porta il solito Svilar e davanti a lui Mancini, Hummels e Ndicka. A centrocampo, Saelemaekers e Angelino sulle fasce mentre in regia Cristante e Koné, regolarmente arruolatile dopo l’impegno con la Francia. Sulla trequarti, invece, spazio a Pellegrini e Soulé alle spalle di Artem Dovbyk unica punta.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Koné, Angelino; Pellegrini, Soulé; Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri

Indisponibili: Dybala, Celik, Abdhulamid e Rensch

Dove vedere la gara in tv

La partita fra Lecce e Roma, in programma sabato 29 marzo 2025 a partire dalle 20.45, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky.

Gli abbonati Dazn potranno vedere il match collegandosi tramite app su smart tv, mentre i clienti Sky potranno seguire il match sintonizzandosi sui canali Sky Sport, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. Valida l’alternativa streaming SkyGo o Now.