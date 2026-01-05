Roma, la probabile formazione contro il Lecce

Le probabili scelte di Gian Piero Gasperini per la trasferta di Lecce, valida per la diciannovesima giornata di Serie A.

La Roma si prepara a scendere nuovamente in campo a poche ore di distanza dalla sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta di Raffaele Palladino.

La prossima sfida per Gasperini e i suoi è quella contro il Lecce, valida per la diciannovesima giornata di Serie A, e in programma alle ore 18 di martedì 6 gennaio 2026 allo stadio Via del Mare di Lecce.

Di fronte la Roma trova una squadra in un buon momento che viene da un ottimo risultato, ovvero il pareggio per 1-1 a Torino contro la Juventus.

Di seguito le probabili scelte di formazione della Roma.

La probabile formazione della Roma

Gasperini dovrà fare a meno di diversi interpreti per il match contro il Lecce, a partire dalla difesa. Mancini ed Hermoso erano entrambi diffidati contro l’Atalanta e quindi salteranno la trasferta in Puglia. Una doppia assenza che si aggiunge a quella di Ndicka, impegnato in Coppa d’Africa. L’ex allenatore dei nerazzurri dovrebbe schierare Ziolkowski centrale, con Ghilardi a destra e Rensch a sinistra.

ROMA (3-4-2-1, probabile formazione): Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Rensch; Celik, Kone, Cristante, Wesley; Dybala, Soule; Ferguson.

Dove vederla in tv

Il match tra Lecce e Roma, valido per la diciannovesima giornata di Serie A, è in programma alle ore 18 di martedì 6 gennaio 2026 allo stadio Via del Mare di Lecce.

La sfida sarà visibile in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, DAZN e Sky GO.