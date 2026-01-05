Questo sito contribuisce all'audience di

Roma, la probabile formazione contro il Lecce

Redazione 5 Gennaio 2026
Ferguson, Roma (IMAGO)
Ferguson, Roma (IMAGO)

Le probabili scelte di Gian Piero Gasperini per la trasferta di Lecce, valida per la diciannovesima giornata di Serie A.

La Roma si prepara a scendere nuovamente in campo a poche ore di distanza dalla sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta di Raffaele Palladino.

La prossima sfida per Gasperini e i suoi è quella contro il Lecce, valida per la diciannovesima giornata di Serie A, e in programma alle ore 18 di martedì 6 gennaio 2026 allo stadio Via del Mare di Lecce.

Di fronte la Roma trova una squadra in un buon momento che viene da un ottimo risultato, ovvero il pareggio per 1-1 a Torino contro la Juventus.

Di seguito le probabili scelte di formazione della Roma.

La probabile formazione della Roma

Gasperini dovrà fare a meno di diversi interpreti per il match contro il Lecce, a partire dalla difesa. Mancini ed Hermoso erano entrambi diffidati contro l’Atalanta e quindi salteranno la trasferta in Puglia. Una doppia assenza che si aggiunge a quella di Ndicka, impegnato in Coppa d’Africa. L’ex allenatore dei nerazzurri dovrebbe schierare Ziolkowski centrale, con Ghilardi a destra e Rensch a sinistra.

ROMA (3-4-2-1, probabile formazione): Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Rensch; Celik, Kone, Cristante, Wesley; Dybala, Soule; Ferguson.

Gasperini (Imago)

Dove vederla in tv

Il match tra Lecce e Roma, valido per la diciannovesima giornata di Serie A, è in programma alle ore 18 di martedì 6 gennaio 2026 allo stadio Via del Mare di Lecce.

La sfida sarà visibile in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, DAZN e Sky GO.